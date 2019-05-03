Министр спорта Белоруссии: страна получит бесценный опыт от проведения Европейских игр

РИМ, 3 мая. /ТАСС/. Проведение Европейских игр принесет Белоруссии бесценный опыт, вся страна ждет начала соревнований. Об этом в пятницу на пресс-конференции рассказал министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.

В пятницу в Риме пройдет церемония зажжения огня эстафеты II Европейских игр. Маршрут эстафеты огня пройдет через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению и завершится 21 июня на стадионе "Динамо" в Минске, где будет зажжена чаша Европейских игр.

"Вся страна готовится к этому мероприятию, каждый населенный пункт, особенно Минск, в ожидании этого большого праздника. К соревнованиям была улучшена транспортная инфраструктура, дорожная сеть, новые спортивные объекты не строились, но мы приложили руку, чтобы старые стали еще лучше, - сказал Ковальчук. - Для соревнований был закуплен новый спортивный инвентарь, а тот спортивный инвентарь, что был ранее, передан в школы спортивной подготовки для будущих спортсменов Белоруссии".

"В стране в достаточном количестве появились новые объекты туризма, также был сделан большой шаг в медицинском обеспечении в спортивной сфере. В страну приедет большое количество хороших европейских специалистов, судей, технических делегатов, с которыми мы поделимся опытом, и получим от них богатый опыт в организации подобных мероприятий. По некоторым видам спорта произведены тестовые соревнования, и мы уже видим пользу от них. Я мог бы часами говорить об этом мероприятии, но главное, что после Игр все это останется в стране", - добавил он.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.