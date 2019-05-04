Михаил Кравец назначен главным тренером клуба КХЛ "Витязь"

ТАСС, 4 мая. Руководство подмосковного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" назначило Михаила Кравеца на пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Условия контракта с 55-летним специалистом не разглашаются. Кравец сменил на посту главного тренера 52-летнего Валерия Белова, под руководством которого команда впервые в истории вышла в плей-офф КХЛ. Всего команда дважды принимала участие в розыгрыше Кубка Гагарина - в 2017 и 2019 годах "Витязь" проиграл в первом раунде ЦСКА, оба раза со счетом 0-4.

В прошедшем сезоне Кравец возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева", который стал победителем регулярного чемпионата и дошел до четвертьфинала плей-офф.

В тренерский штаб также вошел Игорь Ефимов. Помощники тренера Вячеслав Уваев, Андрей Сапожников и тренеры вратарей Андрей Малков, Симо Вехвилайнен продолжат работу в команде.

В минувшем сезоне "Витязь" занял в регулярном чемпионате восьмое место в Западной конференции.