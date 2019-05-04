Путин отметил роль участников Всероссийского фестиваля по хоккею в развитии спорта в РФ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VIII Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги среди любительских команд, отметив, что их работа способствует развитию массового спорта в стране. Текст телеграммы размещен в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что движение любителей и поклонников хоккея в нашей стране с каждым годом укрепляет свой потенциал и сегодня охватывает большинство российских регионов. Создаются новые команды, открываются молодежные и детские секции", - написал глава государства.

Путин подчеркнул, что столь впечатляющие результаты были достигнуты во многом "благодаря огромной, востребованной работе талантливых, энергичных, увлеченных людей - участников Ночной хоккейной лиги, их искреннему стремлению содействовать развитию массового спорта в России".

Президент выразил надежду, что нынешний фестиваль, собравший рекордное количество участников, пройдет успешно. Кроме того, он предоставит спортсменам "отличную возможность продемонстрировать характер и нацеленность на победу, помериться силами в честной и красивой борьбе". Глава государства также пожелал участникам фестиваля удачи и всего наилучшего.

Финальные соревнования в рамках Ночной хоккейной лиги проходят в Сочи с 4 по 16 мая.

Ночная хоккейная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, фактически - любительский чемпионат страны по хоккею. Она основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения. Участие в Фестивале Ночной лиги могут принять все желающие из всех регионов России.