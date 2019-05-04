Российский боец Бибулатов покинул UFC

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и будет выступать в организации Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом ТАСС сообщили в субботу в команде спортсмена.

"Магомед решил завершить выступления в UFC в связи с закрытием его весовой категории. Он будет выступать в АСА", - сказал собеседник агентства.

Бибулатов выступал в UFC с 2017 года. Всего на его счету одна победа и два поражения в организации. В его активе 14 побед и два поражения в ММА.