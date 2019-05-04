Сборная Казахстана по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира

ТАСС, 4 мая. Сборная Казахстана сыграет в элитном дивизионе на чемпионате мире по хоккею 2020 года. Об этом стало известно после победы команды Литвы над сборной Южной Кореи со счетом 2:1 в предпоследнем туре первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, встречи которого проходят в казахстанском Нур-Султане.

В элитный дивизион выходят команды, занявшие первое и второе места в группе А. После матча предпоследнего тура занимающая третье место сборная Южной Кореи (6 очков) не сможет обойти команду Казахстана (9), поскольку в случае одинакового количества очков в первую очередь учитываются личные встречи. В предыдущем матче хозяева обыграли южнокорейцев со счетом 4:1.

В предпоследнем туре сборная Казахстана сыграет с командой Белоруссии, в активе которой девять очков. Белорусам достаточно сыграть вничью в основное время, чтобы обеспечить себе путевку в элитный дивизион. В случае поражения обладатель второго места определится в матче заключительного тура Южная Корея - Белоруссия.

В последний раз казахстанцы выступали в элитном дивизионе в 2016 году, заняв последнее место в своей группе. Всего сборная Казахстана восемь раз выступала в элитном дивизионе. Лучшее достижение команды на чемпионатах мира - выход во второй групповой раунд в 2005 году.

Чемпионат мира - 2020 пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне.