Альтернативная AIBA организация может провести турнир по боксу на ОИ-2020

ТАСС, 4 мая. Турнир по боксу на Олимпийских играх 2020 года в Токио может провести альтернативная Международной ассоциации бокса (AIBA) организация, если AIBA потеряет признание Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил президент МОК Томас Бах, слова которого в субботу приводит агентство Reuters.

30 ноября прошлого года Международный олимпийский комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова из Узбекистана на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. 22 марта стало известно, что Рахимов временно сложил полномочия главы AIBA, исполняющим обязанности президента организации был назначен марокканец Мохаммед Мустасан.

"Мы хотим, чтобы бокс остался олимпийским видом спорта, и собираемся провести турнир по боксу на Олимпийских играх в Токио. Вопрос, с которым мы сталкиваемся, заключается в том, кто его организует. Будет ли это AIBA или нам придется искать другую организацию? Это зависит от результатов продолжающегося расследования, которое ведется в отношении AIBA", - сказал Бах.

Также Бах отметил, что вопрос о проведении турнира по боксу на Олимпиаде-2020 решится 22 мая на заседании исполнительного совета МОК в Лозанне. "Организация спортивного мероприятия - это не ракетостроение, поэтому я думаю, что мы сможем это сделать", - добавил Бах.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.