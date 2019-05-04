Якушев: борьба за главный приз Всероссийского фестиваля по хоккею будет напряженной

СОЧИ, 4 мая. /ТАСС/. Финальные соревнования VIII Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги среди любительских команд стартовали в Сочи, борьба за главный приз в этом году будет напряженной. Об этом рассказал журналистам в субботу двукратный олимпийский чемпион, председатель совета легенд Ночной лиги Александр Якушев.

"Особенность нынешнего фестиваля в том, что стало еще больше команд-участников, больше регионов. Это очень приятно, потому что наша задача как можно больше охватить регионов в России, которые бы занимались хотя бы любительским хоккеем. С каждым годом очень радует, что уровень профессионализма в любительском хоккее поднимается, с каждым годом турнир становится все острее и острее и побеждать очень сложно. Думаю, в этом году будет такая же напряженная борьба, как и в прошлом", - сказал Якушев.

По традиции главным призом для победителя фестиваля станет сертификат на 100 млн рублей на строительство катка. "В какой-то мере это действительно мотивация, регион получает новый каток, - сказал журналистам генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов. - Но, как мне кажется, в начале турнира команды для себя так задачу не ставят, они приезжают получить заряд бодрости и хорошего настроения, вкус спортивной борьбы приходит позже. Мы для себя поставили задачу, что это должен быть праздник любительского хоккея для всех".

Чемпионат Ночной хоккейной лиги, который носит название "Всероссийский фестиваль", проходит с сентября по май в два этапа. В этом сезоне лига достигла рекордного количества участников в 963 команды из 76 субъектов РФ, включая Республику Крым и город-герой Севастополь. В финале VIII фестиваля принимают участие 162 команды, включая шесть женских. Финальные соревнования в рамках Ночной хоккейной лиги проходят в Сочи с 4 по 16 мая. Матчем открытия финала стала игра между командами "Витязь" из Подольска и "Камские белки" (Ижевск), в которой "витязи" одержали победу со счетом 8:1.

Ночная хоккейная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, фактически - любительский чемпионат страны по хоккею. Она основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения. Участие в фестивале Ночной лиги могут принять все желающие из всех регионов России.