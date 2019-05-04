Тренер Григорьев: шорт-трекист Виктор Ан может снова добиться серьезных успехов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан хочет что-то показать миру, он способен снова добиться серьезных успехов. Такое мнение ТАСС по телефону в субботу высказал тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев.

В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки и готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2022 года.

"Виктор готовится сейчас отдельно в Южной Корее, он будет участвовать в отборочных стартах. Ан нужен команде, человек с таким опытом и мастерством нужен всегда. Видимо, он сам еще что-то хочет показать миру. Если ему все будет подходить, а он будет хорошо бежать, то, конечно, у него еще есть возможность добиться серьезных успехов", - отметил Григорьев.

33-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, он выступал за сборную России с 2011 года, ранее он в составе национальной команды Южной Кореи стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Позднее из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи, в составе сборной России он трижды завоевывал золото Игр в Сочи, дважды - чемпионатов мира и восемь раз - чемпионатов Европы. Он не участвовал в Олимпиаде-2018, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета.

Сборная России по шорт-треку с 29 апреля проводит предсезонный сбор в Болгарии. 36-летний Григорьев был включен в тренерский штаб российской команды в конце апреля после завершения спортивной карьеры.

"Предсезонный сбор проходит хорошо, но к новой роли тренера я пока не привык, еще осваиваюсь. Спортсмены слушаются, конечно, этика в общении есть", - сообщил Григорьев.