Ковальчук: хоккеистам сборной России нужно быть сдержаннее в матчах Евротура

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России должны вести себя сдержаннее, чтобы не получать лишние удаления в матчах Евротура. Такое мнение журналистам после матча с финнами высказал капитан команды Илья Ковальчук.

В субботу россияне во втором матче Чешских игр проиграли финнам со счетом 1:3. Все шайбы подопечные Ильи Воробьева пропустили в меньшинстве. Судьи четырежды наказали сборную России двухминутным удалением, трижды - Никиту Кучерова.

"Нам надо сдерживать эмоции, так как здесь судьи не смотрят, что у тебя за фамилия. Надо делать выводы, мы не имеем права допускать такие удаления", - сказал Ковальчук.

Нападающий отметил, что игроки, приехавшие из-за океана, еще не до конца акклиматизировались. "Все только собрались, вместе провели одну тренировку. У тех ребят, которые только приехали, еще акклиматизация, они просыпаются в три часа утра, но они поняли, что здесь надо двигаться чуть больше", - отметил Ковальчук.

При игре в большинстве Ковальчук играл на позиции защитника с Александром Овечкиным. "Это один из вариантов. Сегодня мы не так много играли в большинстве, но в конце забили гол, хоть у них и вышел к тому времени уже пятый игрок. Нам нужен праворукий игрок сверху, так что будем использовать разные варианты", - отметил он.

Заключительный матч на последнем этапе Евротура россияне сыграют с чехами 5 мая.