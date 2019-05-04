Сборная России с поражения от исландцев стартовала на юношеском ЧЕ по футболу

ТАСС, 4 мая. Футболисты юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет) со счетом 2:3 проиграли команде Исландии в первом матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Ирландии.

В составе сборной Исландии отличились Йон Гисласон (28-я минута) и Андри Гудьонсен (32, с пенальти). На 18-й минуте в свои ворота мяч отправил полузащитник российской команды Андрей Савинов. У команды России дубль на счету Ильи Голятова (64, 79).

После первого матча российские футболисты занимают четвертое место в группе С, где также выступают сборные Венгрии и Португалии, которые проведут очный матч позднее в субботу. В следующем матче подопечные Дмитрия Хомухи встретятся с португальцами 7 мая. Исландская сборная в этот же день сыграет с венграми.

В плей-офф чемпионата Европы из каждой из четырех групп выходят по две команды. Сборные, вышедшие в полуфинал турнира, гарантируют себе участие в чемпионате мира, который пройдет в Бразилии осенью. Еще одну путевку от Европы разыграют две лучшие команды среди вышедших в четвертьфинал.

Чемпионат Европы проходит ежегодно, российская команда принимает участие в турнире впервые с 2015 года. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2006 и 2013 годах и бронзовым призером в 2015 году. Турнир в Ирландии завершится 19 мая.