Эксперт: российские хоккеисты в игре с финнами плохо двигались, пытаясь сыграть на классе

Сборная России со счетом 1:3 проиграла команде Финляндии в матче заключительного этапа Евротура и потерпела второе поражение подряд на Чешских играх. В среду россияне уступили шведам со счетом 4:6.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в матче Евротура с командой Финляндии пытались действовать на классе и уступили сопернику в движении. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

"У нашей сборной игра в атаке не очень получилась, психологически не сумели перестроиться от прошлых заслуг. Пытались играть на мастерстве, на классе, но плохо двигались. Без движения победить сложно. На уровне сборных нельзя рассчитывать на то, что перед авторитетами все будут сдаваться", - отметил Плющев.

"В первую очередь это вопрос психологии. Молодая финская сборная, выйдя на лед против титулованных российских игроков, хотела доказать свое право на то, чтобы к ним относились, как к грандам. Финские хоккеисты играли с большим желанием, достаточно быстро и задорно", - добавил эксперт.

Плющев подчеркнул, что тренерскому штабу сборной России необходимо сделать выводы из двух поражений до чемпионата мира. "От российской команды ждут гораздо большего, болельщики ждут хорошей и яркой игры, тем более что федерация сделала все, чтобы привлечь в сборную ярких и сильнейших игроков, которые у всех на слуху как в КХЛ, так и в НХЛ. Никакой паники быть не должно, надо просто делать выводы. Все главные матчи будут после 10 мая, хочется, чтобы все ребята, которые взяли на себя ответственность защищать честь страны, понимали, что их ждет впереди", - заключил собеседник агентства.

В заключительном матче Евротура сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии. Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.