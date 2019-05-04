Сидоренко покинул пост главного тренера минского клуба КХЛ "Динамо"

ТАСС, 4 мая. Главный тренер сборной Белоруссии Андрей Сидоренко заявил, что покинул минский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Слова специалиста в субботу передает "Прессбол".

"Я уже уволился из "Динамо", - сказал 59-летний Сидоренко.

Сидоренко возглавил минское "Динамо" в ноябре прошлого года. Он сменил на этом посту канадца Горди Дуайера. В минувшем сезоне КХЛ "Динамо" не смогло выйти в плей-офф, заняв 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Сидоренко начал тренерскую карьеру в 1992 году в минском "Динамо" (в 1993 году клуб сменил название на "Тиволи"), с которым стал чемпионом Белоруссии 1993-1995 годов. Также руководил "Динамо" в 2007-2008 годах. Работал с московским "Спартаком" (1999-2000, 2011-2013), новокузнецким "Металлургом" (2000-2002), хабаровским "Амуром" (2005-2007), челябинским "Трактором" (2010-2011).

Возглавлял сборные Белоруссии (1993-1996) и Польши (2004-2005). Вновь возглавил национальную сборную в июле 2018 года.