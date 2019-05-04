"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу

ТАСС, 4 мая. "Зенит" стал чемпионом России по футболу сезона-2018/19 за три тура до окончания первенства. Петербургский клуб стал победителем турнира в пятый раз.

В матче 27-го тура идущий вторым в таблице столичный "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:2. "Зенит" опережает "Локомотив" на девять очков. Даже при равенстве очков по итогам турнира петербургский клуб станет чемпионом благодаря лучшему результату в личных встречах - 5:3, 1:1.

"Зенит" впервые выиграл чемпионат страны под руководством российского тренера - Сергея Семака, ранее петербургский клуб становился чемпионом при голландце Дике Адвокате (2007), итальянце Лучано Спаллетти (2010, 2012) и португальце Андре Виллаше-Боаше (2015). Кроме того, "Зенит" является чемпионом СССР 1984 года, тогда команду привел к чемпионству Павел Садырин.

20 футболистов "Зенита" впервые стали чемпионами России, в том числе нападающий Александр Кокорин, находящийся в СИЗО. Самым титулованным игроком клуба является защитник Александр Анюков, для него это чемпионство стало пятым в карьере, по три титула стало у Юрия Жиркова и Кристиана Нобоа; Игорь Смольников, Олег Шатов, Луиш Нету и Михаил Кержаков стали двукратными чемпионами страны. Лидером среди игроков по количеству титулов является бывший футболист московского "Спартака" Дмитрий Ананко, на его счету девять чемпионств.

Семак стал главным тренером команды 28 мая 2018 года, для 43-летнего специалиста этот титул чемпиона России стал первым в качестве главного тренера. Наибольшее число титулов завоевал Олег Романцев, под руководством которого московский "Спартак" восемь раз становился чемпионом России, далее следуют Валерий Газзаев ("Спартак-Алания" - 1, ЦСКА - 3), Юрий Семин ("Локомотив" - 3), Леонид Слуцкий (ЦСКА - 3), Курбан Бердыев ("Рубин" - 2), Спаллетти ("Зенит" - 2), Виллаш-Боаш (1).

"Зенит" идет на третьем месте по количеству побед в чемпионатах России, лидирует по этому показателю "Спартак" (10), на втором месте - ЦСКА (6), на четвертом - "Локомотив" (3), на пятом - казанский "Рубин" (2), на шестом - "Спартак-Алания" (ныне "Спартак-Владикавказ", 1).