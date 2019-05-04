Семак первым в истории выиграл чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера

ТАСС, 4 мая. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак стал первым, сумевшим выиграть чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера.

В субботу "Зенит" досрочно стал чемпионом России после поражения московского "Локомотива" тульскому "Арсеналу" (0:2) в гостевом матче 27-го тура.

43-летний Семак впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом России. Как футболист он становился обладателем золотых медалей национального первенства пять раз: в составе ЦСКА (2003), а также по два раза в составе казанского "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2010, 2012). Также Семак становился чемпионом страны в качестве помощника главного тренера "Зенита" в 2015 году, когда команду тренировал португалец Андре Виллаш-Боаш.

Семак стал главным тренером "Зенита" 29 мая 2018 года. "Зенит" стал чемпионом России в пятый раз.