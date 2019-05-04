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Футбол в России

Прядкин: "Зенит" заслужил победу в чемпионате России по футболу

В субботу петербургский клуб досрочно стал чемпионом России по футболу сезона-2018/19
Президент РПЛ Сергей Прядкин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Зенита" заслуженно выиграли чемпионат России сезона-2018/19. Об этом ТАСС по телефону в субботу рассказал президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

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"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу

В субботу "Зенит" благодаря своей ничьей с "Ахматом" (1:1) на выезде в 27-м туре и победы "Арсенала" дома над "Локомотивом" (2:0) стал в пятый раз чемпионом России.

"Это заслуженная победа, "Зенит" к этому долго шел. Получился очень интересный и напряженный чемпионат. Еще нам предстоит три тура, впереди очень интересные игры, борьба за еврокубки и в зоне стыковых игр продолжается", - сказал Прядкин.

"Зениту" удалось победить за счет квалифицированного подбора игроков и здорового микроклимата, отметил глава лиги. "Удалось стабилизировать состав, наладить микроклимат. Тут множество совокупных факторов, очковый отрыв. Конкуренты, кто шел ноздря в ноздрю, потеряли очки, тут много факторов, честно сказать, заслуга игроков очень большая", - отметил Прядкин.

Кубок чемпионов РПЛ будет вручен "Зениту" в рамках следующего матча чемпионата с ЦСКА в Петербурге. "У нас есть решение общего собрания сделать это в присутствии всех болельщиков. Медали команде будут вручены уже после того, как подведут итоги, которые будут утверждены общим собранием и исполкомом Российского футбольного союза", - добавил Прядкин.

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