Малафеев: "Зенит" стал чемпионом благодаря правильной работе тренерского штаба

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" стал чемпионом России сезона-2018/19 за счет правильной планомерной работы тренерского штаба и профессионального подхода футболистов к делу. Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал заместитель спортивного директора "Зенита" четырехкратный чемпион России в составе петербуржцев Вячеслав Малафеев.

В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч.

"Зенит" добился результата за счет правильной планомерной работы тренерского штаба и правильного подхода футболистов к делу, а также за счет сумасшедшей поддержки болельщиков на протяжении всего сезона. Я считаю, что "Зенит" заслуженно победил в этом сезоне, если мы заранее стали чемпионами, значит, все свою работу сделали хорошо", - отметил Малафеев.

В летнее трансферное окно "Зенит" приобрел полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Сердара Азмуна. Барриос провел в чемпионате 9 матчей и забил один мяч в гостевой игре со "Спартаком" (1:1), Азмун в 10 встречах забил 8 голов. "Если посмотреть статистику этих игроков, посмотреть, что эти ребята привнесли в игру, то их вклад весом. Это совместная работа, плюс тренерский штаб грамотно подготовил команду и выстроил свою работу, не все было гладко, но если стали чемпионами, значит, что есть еще прочность", - подчеркнул Малафеев.

8 октября Александр Кокорин вместе со своим братом Кириллом и игроком "Краснодара" Павлом Мамаевым стали участниками двух драк в центре Москвы. Им предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". С тех пор футболисты и брат Кокорина находятся в СИЗО. В нынешнем чемпионате 28-летний Кокорин провел три матча, не отметившись забитыми мячами.

"Сейчас нужно думать о хорошем. Ребята сделали это и для Саши тоже. Все, кто выходил на поле и принимал участие в каких-то действиях, которые правильно сложились в результат, отработали хорошо и выполнили свою задачу", - заключил Малафеев.