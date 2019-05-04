Вратарь Лодыгин был уверен, что "Зенит" не упустит победу в чемпионате России

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вратарь футбольного клуба "Зенит" Юрий Лодыгин, который во второй половине сезона находится в аренде в греческом "Олимпиакосе", не сомневался в том, что команда из Санкт-Петербурга выиграет чемпионат России. Об этом 28-летний голкипер рассказал ТАСС в субботу.

По итогам субботних матчей чемпионата России "Зенит" гарантировал себе первое место. Команда под руководством главного тренера Сергея Семака в Грозном сыграла вничью с "Ахматом" (1:1), а идущий вторым московский "Локомотив" в Туле проиграл местному "Арсеналу" и потерял математические шансы догнать петербуржцев.

"За "Зенитом", конечно, следил, - сказал Лодыгин. - Если говорить честно, давно стало понятно, что команда не упустит чемпионство, пусть вторая часть сезона не очень хорошо началась в Европе, когда команда не смогла пройти дальше, начали возникать вопросы (петербуржцы в 1/8 финала Лиги Европы проиграли испанскому "Вильярреалу" - прим. ТАСС). Но потом все встало на свои места - команда играла очень хорошо, уверенно, футболисты, которые пришли зимой, очень сильно помогли (состав "Зенита" пополнили защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и нападающий Сердар Азмун - прим. ТАСС).

В 1984 году команда под руководством Павла Садырина выиграла чемпионат СССР, в российской истории до этого момента сине-бело-голубые завоевывали титул только под руководством зарубежных тренеров.

"У Сергея Богдановича [Семака] есть характер победителя, как футболист он был неуступчивый. И видно, что как тренер он жаждет только побед. Он передал это футболистам, отсюда такой результат. Здорово, что русский тренер стал чемпионом с "Зенитом", давно такого не было", - отметил Лодыгин.