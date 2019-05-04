Боярский уверен, что в следующем сезоне ФК "Зенит" оформит чемпионство в домашнем матче

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Петербургский "Зенит" в следующем сезоне оформит победу в чемпионате России по футболу в домашнем матче. Такое мнение ТАСС высказал актер театра и кино, болельщик "Зенита" Михаил Боярский.

По итогам субботних матчей чемпионата России "Зенит" гарантировал себе первое место в турнирной таблице. Команда под руководством Сергея Семака в Грозном сыграла вничью с "Ахматом" (1:1), а идущий вторым московский "Локомотив" в Туле проиграл "Арсеналу" (0:2) и потерял математические шансы догнать петербуржцев.

"Выделить лучшего игрока я не могу - победила команда, целиком и полностью. В ней огромное количество хороших игроков, которыми можно гордиться, которые потрясли нас своими голами, - сказал Боярский. - Начиная от [Ярослава] Ракицкого и заканчивая [Сердаром] Азмуном, [Артемом] Дзюбой и многими другими. Команда играла так здорово, потому что у нее замечательный тренер Сергей Семак и замечательные болельщики, которые поддерживают команду и в горе, и в радости, конечно же, нужно отдать им должное".

По словам актера, многие ждали, что "Зенит" оформит чемпионство в домашнем матче против ЦСКА, который состоится 12 мая.

"Так сложилась ситуация, но победа от этого не меньше - она не менее дорога, чем если бы случилась у нас дома. "Арсенал" доказал, что сильнее "Локомотива", а мы не хуже "Ахмата", хотя могли и выиграть. Но золото от этого не становится бронзой - в следующем сезоне мы еще раз добьемся своего, заберем золото в домашнем матче", - заключил он.