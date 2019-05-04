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Футбол в России

Чемпионский парад ФК "Зенит" пройдет в Петербурге 26 мая

"Зенит" в субботу досрочно гарантировал себе победу в чемпионате России
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© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Парад в честь победы футбольного клуба "Зенит" в чемпионате России пройдет в Санкт-Петербурге 26 мая. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Александр Медведев.

"Зенит" в субботу за три тура до финиша чемпионата России гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

"Порядок и процедура празднования - клубная тайна. Раскрывать ее мы не будем, будет настоящий праздник, - сказал Медведев. - Автобусный парад будет 26-го числа - все смогут поприветствовать команду, тем более накануне дня города (27 мая - прим. ТАСС)".

26 мая в заключительном туре чемпионата России "Зенит" на своем поле примет красноярский "Енисей".

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