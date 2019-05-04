Президент "Зенита" ответил на вопрос, получит ли Кокорин медаль чемпиона России

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все игроки футбольного клуба "Зенит", у которых есть право на получение медали за победу в чемпионате России, могут на нее рассчитывать. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Александр Медведев.

"Все игроки, которые имеют право на получение медали, получат ее", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, получит ли находящийся в СИЗО нападающий команды Александр Кокорин золотую медаль чемпиона России.

В части третьей статьи 18 регламента чемпионата России по футболу сезона-2018/19 говорится следующее: "Общее число награждаемых в клубе-чемпионе и клубах-призерах - 40 человек. Клуб вправе ходатайствовать перед Российским футбольным союзом (РФС) и РПЛ о награждении других футболистов и сотрудников клуба сверх указанного количества медалями и дипломами РФС за счет клуба". На официальном сайте "Зенита" Кокорин включен в список 20 человек, которые впервые в карьере стали чемпионами России.

Нападающий пропустил начало сезона-2018/19 из-за травмы. После выздоровления он провел за "Зенит" пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. С 11 октября 2018 года он находится в СИЗО после двух драк в центре Москвы.