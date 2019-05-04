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Футбол в России

Виллаш-Боаш: "Зениту" было трудно вернуть победный дух

Под руководством португальского специалиста "Зенит" стал чемпионом России в 2015 году

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Петербургскому "Зениту" в последние годы было трудно снова построить сильную футбольную команду и вернуть ей победный дух. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший главный тренер "Зенита", чемпион и обладатель Кубка России Андре Виллаш-Боаш.

В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" обеспечил себе чемпионство, так как оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч.

"Я очень рад за "Зенит", особенно за главного тренера Сергея Семака. Это фантастическое достижение, мы не должны забывать, как трудно было "Зениту" в последние годы снова построить сильную команду и вернуть ей победный дух, - сказал Виллаш-Боаш. - Хочу поздравить всех игроков, особенно тех, кто застал прошлое чемпионство, и тренерский штаб команды в лице Анатолия Тимощука, Михаила Бирюкова и Игоря Симутенкова, а также менеджмент клуба. Каждый внес свой вклад в это чемпионство, поздравляю".

Виллаш-Боаш тренировал "Зенит" с 2014 по 2016 год, под его руководством клуб из Петербурга стал чемпионом России (2015), а также обладателем Кубка (2016) и Суперкубка России (2015).

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