Высший пилотаж. "Зенит" стал пятикратным чемпионом России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в пятый раз в своей истории выиграл чемпионат России по футболу. Команда Сергея Семака стала недосягаема для преследователей после матчей 27-го тура, которые состоялись в субботу. В 16:30 мск лидер Российской премьер-лиги (РПЛ) вышел на поле в Грозном против местного "Ахмата". В первом тайме команды владели мячом примерно равное количество времени, но хозяева были более конкретны в завершающей фазе атак. Спустя 11 минут второго тайма их преимущество отобразилось на табло - Исмаэль Силва Лима сильным и точным ударом из-за штрафной вывел "Ахмат" вперед. После этого хозяева не использовали несколько полумоментов, после чего "Зенит" перехватил инициативу и на 87-й минуте благодаря голу Себастьяна Дриусси сумел свести игру к ничьей.

Этот результат не только приблизил чемпионство "Зенита", но и позволил петербуржцам впервые с сезона-2015/16 гарантировать себе участие в групповом турнире следующего розыгрыша Лиги чемпионов. На жеребьевке этой стадии соревнований, которая пройдет 29 августа в Монако, российский клуб попадет в первую корзину и избежит встреч до начала плей-офф с чемпионами топ-лиг и победителями текущего сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ничьей в матче с "Ахматом" "Зениту" не хватило бы для досрочного чемпионства только в одном случае - если бы чемпион прошлого сезона московский "Локомотив" набрал бы очки в игре с тульским "Арсеналом" на выезде. Однако железнодорожники не дали золотой интриге продержаться еще неделю, проиграв со счетом 0:2 и сложив с себя чемпионские полномочия. Второй мяч в этом матче забил нападающий Лука Джорджевич, который арендован "Арсеналом" у "Зенита". Чемпионский полет и горячий прием Команда Семака находилась в полете, когда в Туле прозвучал финальный свисток. Президент "Зенита" Александр Медведев в разговоре с ТАСС предположил, что петербургский клуб стал первым в истории, кто узнал о победе в чемпионате на высоте в 10 км. "Какие эмоции? Это счастье победы, гордость за команду, за ребят, за тренера и всех сотрудников клуба. Без вклада каждого не могло бы быть этой победы", - отметил он.

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Пока команда была в воздухе Санкт-Петербург уже вовсю отмечал завоевание первого с 2015 года титула самой сильной футбольной команды России. В честь успеха "Зенита" зажглись факелы Ростральных колонн, а подсветка башни "Лахта-центра", самого высокого здания Европы, окрасилась в клубные, сине-бело-голубые, цвета. В вестибюлях станций петербургского метро и на улицах города болельщики бурно радовались долгожданному чемпионству. По информации официального сайта "Зенита" около 5 тыс. болельщиков встречали клуб в аэропорту "Пулково-2". Проливной дождь и прохладная погода не остановили любителей футбола - они дождались выхода команды из аэровокзала. Заслуженная победа Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "Вконтакте" поздравил "Зенит" и его болельщиков с победой в чемпионате России, назвав этот успех заслуженным. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил тот факт, что через 35 лет после первого титула, добытого под руководством Павла Садырина, команду вновь привел на вершину пьедестала бывший футболист "Зенита" - Семак.

Команду и Семака также поздравил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. "Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом. Я рад за [Сергея] Семака, который уже в первый сезон работы с командой выиграл чемпионат, - сказал Черчесов. - Поздравляю команду со значимой победой, ждем сборников для подготовки к ответственным отборочным матчам Евро-2020". Президент РПЛ Сергей Прядкин отметил, что "Зенит" долго шел к этому золоту, а генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил надежду на то, что в следующем сезоне соперничество станет еще серьезнее. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер поздравил петербургский клуб с досрочным чемпионством в стихотворной форме: "Ростральные колонны горят над Невой, с победой! Город любимый, город родной". Бывший капитан "Зенита" Мигель Данни, выступавший за петербуржцев с 2008 по 2017 год, говоря об успехе команды, отметил роль Семака. Португалец успел поиграть с ним в "Зените" с 2010 по 2013 год, а с 2013-го по 2016-й видел, как он работал в качестве помощника главного тренера команды. "Семак - замечательный человек, всегда был лидером будучи игроком, выкладывался на поле на 100%. При мне он две недели был тренером после ухода Спаллетти, и тогда было понятно, что у него есть все необходимые качества, чтобы стать отличным тренером", - сказал Данни. Семак стал первым в истории, кому удалось выиграть чемпионат России и в качестве игрока (ЦСКА (2003), "Рубин" (2008, 2009) и "Зенит" (2010, 2011/12)), и в качестве главного тренера. Кроме того, в качестве помощника Андре Виллаш-Боаша, возглавлявшего "Зенит" с 2014 по 2016 год, он стал чемпионом страны в 2015 году. Вручение кубка и праздничные мероприятия Как следует из положения о кубке чемпионов России по футболу, церемония награждения "Зенита" состоится в рамках матча 28-го тура против ЦСКА, который пройдет 12 мая в Санкт-Петербурге. Игра пройдет на "Газпром-Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Александр Медведев не стал раскрывать ТАСС порядок и процедуру празднования, но сообщил, что автобусный парад состоится накануне дня города, 26 мая. В этот день "Зенит" в рамках 30-го тура примет красноярский "Енисей".