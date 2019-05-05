"Хьюстон" сократил отставание в серии 1/4 финала плей-офф НБА с "Голден Стэйт"

ТАСС, 5 мая. "Хьюстон" на домашнем паркете обыграл "Голден Стэйт" в овертайме со счетом 126:121 в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, набравший 46 очков. В составе победителей больше всех набрал защитник Джеймс Харден - 41 очко. У проигравших трипл-дабл на свой счет записал форвард Дрэймонд Грин, который набрал 19 очков, сделал 11 подборов и 10 передач. У "Хьюстона" дабл-дабл на свой счет записал центровой Клинт Капела (13 очков, 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Голден Стэйт". Четвертая встреча пройдет в ночь на 8 мая в Хьюстоне.