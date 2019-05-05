Нападающий Кагарлицкий заявил, что имеет предложения от пяти клубов КХЛ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Форвард Дмитрий Кагарлицкий имеет предложения о продолжении карьеры от пяти клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом хоккеист сообщил ТАСС в воскресенье.

Минувший сезон Кагарлицкий провел в составе московского "Динамо", в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ форвард набрал 61 (24 шайбы + 37 передач) очко, в 11 играх плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов. 1 мая контракт 29-летнего Кагарлицкого с "Динамо" истек, игрок стал неограниченно свободным агентом. Позднее в ряде СМИ появилась информация, что нападающим заинтересовался омский "Авангард".

"Ясности, в каком клубе начну следующий сезон, нет. Переговоры с "Авангардом" имеют место быть. На данный момент имею пять примерно одинаковых предложений из России", - рассказал Кагарлицкий.

После смены юридического лица, которое произошло 22 апреля, "Динамо" предстоит заново заключать контракты со всеми хоккеистами, так как соглашения, подписанные с ООО "ХК Динамо-Москва", потеряли силу. "Конкретики по переговорам с "Динамо" тоже нет. Жду, что будет дальше с новым руководством", - добавил собеседник агентства.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 "Динамо" заняло пятое место в Западной конференции, набрав 72 очка. В первом раунде плей-офф столичный клуб обыграл хельсинкский "Йокерит" (счет в серии 4-2), а во втором раунде уступил ЦСКА (1-4), который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.