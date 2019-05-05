Реконструкция стадиона ФК "Тамбов" для игры в РПЛ может быть завершена раньше сентября

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Работы по реконструкции домашней арены футбольного клуба "Тамбов", стадиона "Спартак", которые проводятся в рамках подготовки к выходу команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ), могут быть завершены раньше сентября. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

"Тамбов" гарантирует себе выход в РПЛ напрямую в случае победы в гостевом матче 36-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Химками", который состоится 12 мая. Как ранее сообщал Худяков ТАСС, в случае повышения в классе команда до сентября будет проводить матчи на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, который летом прошлого года принимала игры чемпионата мира по футболу.

"Стадион в очень хорошем состоянии, - сказал спортивный директор "Тамбова". - После чемпионата мира его передали компании "Спорт Ин" - они следят за ареной, я постоянно на связи с их генеральным директором".

Говоря о домашней арене команды, Худяков предположил, что работы по ее подготовке к матчам премьер-лиги будут завершены раньше намеченного срока - начала сентября.

"Думаю, к сентябрю мы успеем. Все на контроле у нашего губернатора (Александра Никитина - прим. ТАСС). Начало сентября - максимальный срок. Думаю, возможно и раньше", - сказал он, добавив, что сложностей в подготовке инфраструктуры домашнего стадиона нет.

"Наш губернатор уже выделил деньги, проблем никаких нет. Есть технические, строительные моменты. А так, все по плану. До конца чемпионата у нас две домашних игры, плюс матч в Химках. На следующий день после последнего домашнего матча (25 мая против "Зенита-2" - прим. ТАСС) арена закроется на реконструкцию. Возможно, работы будут идти в две смены", - добавил Худяков.

Задача "Тамбова" - первое место в ФНЛ

После 35 туров "Тамбов" с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ, уступая идущему первым "Сочи" по дополнительным показателям.

"Для нас важно занять первое место. В том числе для эмоционального подъема команды. Я всегда ставлю максимальные цели", - сказал спортивный директор "Тамбова".