Пастрняк и Крейчи из "Бостона" выступят на ЧМ в случае вылета из Кубка Стэнли

БРНО /Чехия/, 5 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форварды клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Давид Пастрняк и Давид Крейчи, а также нападающий "Сан-Хосе" Томаш Гертл приедут на чемпионат мира в сборную Чехии в случае вылета их клубов из Кубка Стэнли. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал генеральный менеджер чешской команды Петр Недвед.

Чемпионат мира в Словакии стартует 10 мая, сборная Чехии является соперником россиян в группе В. "Бостон" и "Сан-Хосе" ведут в своих сериях во втором раунде Кубка Стэнли против "Коламбуса" и "Колорадо" соответственно со счетом 3-2. Шестые матчи в этих сериях пройдут в ночь на 7 мая.

"Мы по-прежнему надеемся на приезд Крейчи, Пастрняка из "Бостона" и Гертла из "Сан-Хосе", хотя их команды только что выиграли, и им нужна одна победа для выхода в следующий раунд плей-офф. Поэтому шансов на их приезд все меньше и меньше, - сказал Недвед. - Но если их команды проиграют, то они приедут, поскольку мы договорились с ними об этом. Я общался с ними как до, так и во время сезона".

Крейчи и Пастрняк выступали за сборную Чехии год назад на чемпионате мира в Копенгагене. В нынешнем розыгрыше плей-офф Пастрняк в 12 матчах набрал 11 очков (6 голов + 5 передач) и занимает второе место по этому показателю в команде. Крейчи в 12 играх набрал восемь очков (3+5). Гертл занимает второе место в "Сан-Хосе" среди бомбардиров в плей-офф, в 12 матчах набрав 12 очков (8+4).