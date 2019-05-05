Федор Емельяненко заявил, что не отдаст дочерей заниматься ММА

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко не планирует отдавать своих дочерей в смешанные единоборства (ММА). Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье.

"Им и отца хватает. Две моих дочери занимаются эстетической гимнастикой, две - совсем маленькие. Старшая ходит в фитнес клуб и держит себя в форме", - сказал он.

Емельяненко является председателем наблюдательного совета Союза ММА России. На его счету 45 поединков в смешанных единоборствах, 38 побед (29 - досрочно) и шесть поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Всего у спортсмена пять дочерей.