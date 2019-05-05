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Федор Емельяненко заявил, что пока не принял решение о продолжении карьеры

26 января 42-летний россиянин проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator
Федор Емельяненко AP Photo/Gregory Payan
Описание
Федор Емельяненко
© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко пока не принял решение по поводу продолжения спортивной карьеры. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в воскресенье.

"Моя карьера - поживем, увидим. Скоро все узнаете", - сказал он.

Емельяненко 26 января проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Президент организации Скотт Кокер заявлял ТАСС, что хотел бы организовать прощальный поединок для 42-летнего спортсмена.

Всего на счету Емельяненко 38 побед и шесть поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.

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