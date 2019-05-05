Победительница ЧМ-2010 по спортивной гимнастике Набиева готовится выступить на Универсиаде

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Обладательница золотой медали чемпионата мира 2010 года в командном турнире Татьяна Набиева будет включена в состав сборной России на летнюю Универсиаду в итальянском Неаполе. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Универсиада пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля. Россия на этом турнире будет представлена шестью спортсменами (трое мужчин и трое женщин).

"Состав национальной команды на Универсиаду в основном сформирован, - заметила Родионенко. - В женском турнире планируется выступление Татьяны Набиевой и Лилии Ахаимовой, за третью путевку будут бороться Полина Федорова и Седа Тутхалян".

"Если Набиева, которая была у нас на последнем сборе, соберется и выкинет все из головы, то у нее будут неплохие шансы. Она легкая, красивая, "полетная", может прыгать сложные прыжки, у нее хорошие брусья. Набиева только из-за своего характера все время мимо пролетала. Дорогу ей никто не закрывает", - отметила собеседница ТАСС.

Набиева, которой в ноябре исполнится 25 лет, последний раз выступала за сборную России на чемпионате мира 2014 года в Китае, где выиграла бронзу командного турнира.

В мужскую сборную России, по словам тренера, обязательно войдут Иван Стретович и Илья Кибартас. "Третьим участником, скорей всего, будет Кирилл Прокопьев. Изменения в составе могут произойти только в том случае, если кто-то из спортсменов травмируется", - заключила Родионенко.