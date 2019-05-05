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Белорус Соболь выиграл веломногодневку "Пять колец Москвы"

Вторым стал Глеб Кугаевский из Тюменской области, третье место у Владислава Дуюнова из Московской области
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Представитель Белоруссии Евгений Соболь занял первое место в генеральной классификации международной веломногодневки "Пять колец Москвы".

Вторым стал представитель Тюменской области Глеб Кугаевский, на третьем месте Владислав Дуюнов из Московской области.

На заключительном этапе гонки победу одержал белорус Владислав Тимошик, вторым стал представитель Казахстана Никита Панасенко, третьим к финишу пришел Соболь. Протяженность этапа в Крылатском составила 149,6 км.

Общий призовой фонд гонки составляет €20 210. Она проходит под эгидой Министерства спорта РФ, Департамента спорта и туризма Москвы и Федерации велосипедного спорта России. В 2018 году победителем "Пяти колец Москвы" стал россиянин Андрей Простокишин.

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