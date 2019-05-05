Федор Емельяненко рассказал, что занимается восстановлением здоровья

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в настоящий момент занимается восстановлением здоровья. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

"После выступления в Гран-при мне дали время отдохнуть. Сейчас я занимаюсь восстановлением здоровья. Мне еще понадобится на это некоторое время", - сказал Емельяненко.

Емельяненко 26 января проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Президент организации Скотт Кокер заявлял ТАСС, что хотел бы организовать прощальный поединок для 42-летнего спортсмена. Всего на счету Емельяненко 38 побед и шесть поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.

Емельяненко на данный момент также является председателем наблюдательного совета Союза ММА России.