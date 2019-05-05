{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чемпион мира по боксу Бивол не планирует боя с Бетербиевым в ближайшее время

Ранее Бетербиев нокаутом победил американца Радивойе Калайджича

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол не планирует проводить поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым в ближайшее время. Об этом Бивол сообщил ТАСС.

Ранее чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг Бетербиев нокаутировал американца Радивойе Калайджича в пятом раунде.

"В следующем поединке маловероятно, что соперником будет Бетербиев. Мы ждем решения по обязательному претенденту, которым является Маркус Браун. Но новостей пока нет", - сказал Бивол.

В активе Бетербиева 14 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. На счету Бивола 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Сборная Литвы покинула второй по силе дивизион чемпионата мира по хоккею
В заключительном для себя матче на турнире литовцы крупно уступили команде Словении со счетом 0:9
Читать полностью