Источник: РУСАДА не имеет претензий к "Зениту" после ситуации с Ивановичем

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу "Зенит" после конфликтной ситуации, которая возникла между сербским защитником клуба Браниславом Ивановичем и допинг-офицером во время проведения допинг-теста. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел после одного из апрельских матчей "Зенита".

"Согласно инструкции, тест сдан, никаких претензий ни у РУСАДА, ни у Российского футбольного союза [РФС] нет. РФС обратился в "Зенит", чтобы клуб провел дисциплинарную беседу с Ивановичем. Нам сообщили, что это было сделано, так что конфликт исчерпан, вопрос о дальнейших санкциях в сторону клуба не стоит", - сообщил источник.

В прошлом году футболист московского "Локомотива" Игорь Денисов во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования оскорбил инспектора допинг-контроля, за что был оштрафован на 1 млн рублей руководством клуба.