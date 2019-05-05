Сборная России по хоккею досрочно выиграла Евротур сезона-2018/19

Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче Евротура с чехами

В воскресенье сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1 в заключительном туре последнего этапа Евротура - Чешских игр. Этот результат гарантировал победу в турнире российской команде, которая свой матч проведет позднее в воскресенье против чехов.

В общем зачете у сборной России 19 очков, сборная Финляндии также набрала 19 очков, однако по результатам личных встреч российская команда стоит выше. Россияне в ходе Евротура одержали над финской командой три победы (3:0, 5:0, 3:2 - по буллитам) и один раз уступили (1:3).

Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми, уступив сборной Чехии.

Евротур проводится с сезона-1996/97. Он состоит из четырех однокруговых турниров, которые проходят в России, Финляндии, Швеции и Чехии. Сборная России выиграла общий зачет в восьмой раз (в последний раз в сезоне-2016/17). Больше побед только у команды Финляндии - 9, финны выиграли турнир и в прошлом сезоне.