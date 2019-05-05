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Футбол в России

Глава РФС Дюков поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России

Клуб из Санкт-Петербурга в субботу досрочно выиграл золото Российской премьер-лиги
Президент РФС Александр Дюков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент РФС Александр Дюков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поздравил петербургский "Зенит" с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова Дюкова в воскресенье предоставила пресс-служба РФС.

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В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" обеспечил себе чемпионство, так как оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч.

"Хочу поздравить футбольный клуб "Зенит" с чемпионством. Команда провела яркий сезон, продемонстрировала уверенный футбол и заслужила свой титул, - сказал Дюков. - Особенно радует, что большой вклад в победу "Зенита" в РПЛ сделали игроки национальной сборной под руководством молодого российского тренера".

Дюков стал президентом РФС в феврале. С 2008 по 2017 год он являлся президентом "Зенита", в 2017 году возглавил совет директоров клуба, покинул этот пост после избрания главой федерации.

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