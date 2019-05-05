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Допинг в спорте

Российские биатлонисты Васильева и Логинов вошли в новый пул допинг-тестирования IBU

Всего в пул на сезон-2019/20 входят 142 спортсмена
Александр Логинов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свой пул допинг-тестирования на сезон-2019/20 39 российских спортсменов, что на четыре человека меньше, чем было в предыдущем списке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе IBU.

По информации, представленной IBU, в международный пул допинг-тестирования на сезон-2019/20 входят 142 спортсмена (70 мужчин и 72 женщины). Россия в этом списке представлена 39 атлетами (21 мужчина и 18 женщин). Второе место по представительству занимает Германия (15 спортсменов), третье - Франция (12).

В международный пул допинг-тестирования входят все ведущие биатлонисты России, включая призеров последнего чемпионата мира Александра Логинова, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Никиту Поршнева, Екатерину Юрлову-Перхт, а также находящуюся под угрозой дисквалификации за нарушения правил доступности Маргариту Васильеву.

Международный союз биатлонистов сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона пул может претерпевать изменения.

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля АДАМС и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

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