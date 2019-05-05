СМИ: Моуринью может стать главным тренером шотландского "Селтика"

ТАСС, 5 мая. Португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить шотландский "Селтик". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

Сообщается, что агент 56-летнего португальца Жорже Мендеш также ведет переговоры с французским ПСЖ. Отмечается, что Моуринью готов рассмотреть предложение шотландского клуба.

В декабре 2018 года Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Он стал двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В его активе победы в Кубке УЕФА, Кубках и Суперкубках Португалии, Англии, Италии и Испании.

В начале 2017 года УЕФА включил его в список десяти тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.

"Селтик" в субботу стал чемпионом Шотландии в 50-й раз.