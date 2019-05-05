Швед надеется, что "Химки" сохранят место в баскетбольной Евролиге

ХИМКИ /Московская область/, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник подмосковных "Химок" Алексей Швед рассчитывает, что клуб сумеет сохранить прописку в баскетбольной Евролиге на следующий сезон. Об этом он сказал ТАСС.

"Не хочется уходить из Евролиги в следующем сезоне, а для этого надо как минимум выйти в финал Единой лиги", - сказал Швед.

В воскресенье "Химки" на домашнем паркете обыграли "Астану" со счетом 82:59 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков. "С "Астаной" тяжелая серия будет, но мы должны ее выиграть, - сказал Швед. - Сегодня мы одержали уверенную победу. У них не такая большая ротация, как у нас, видимо, сильно устали по ходу игры, поэтому во второй половине мы оторвались в счете".

Перед началом матча 30-летний Швед второй раз подряд получил приз самому результативному игроку регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, баскетболист набирал в среднем 22,8 очка за игру. По словам защитника, индивидуальные награды для него не имеют значения. "Есть задача выиграть Единую лишу ВТБ, задачи стать лучшим снайпером нет. Для меня главное - результат команды".

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Химок". Следующий матч пройдет 7 мая на домашней площадке подмосковной команды.