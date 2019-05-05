Зубков: баскетболисты "Химок" имеют высокие шансы дойти до финала Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Химки" имеет высокие шансы дойти до финала Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС после матча с "Астаной" высказал форвард подмосковной команды Андрей Зубков.

В воскресенье "Химки" на домашнем паркете обыграли "Астану" со счетом 82:59 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

"В этом году не будет "Финала четырех", от этого только интереснее. Полуфинальные и финальные серии будут захватывающими, они дают шанс все исправить, если в одной игре что-то пошло не так, - сказал Зубков. - У нас, думаю, высокие шансы дойти до финала Единой лиги. Мы играли в финале в том сезоне и до этого".

"С "Астаной" мы начали плей-офф уверенно. Сейчас главное - восстановиться и послезавтра закрепить результат", - сказал форвард.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Химок". Следующий матч пройдет 7 мая также на домашней площадке подмосковной команды.