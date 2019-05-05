Нисимура: футболисты ЦСКА расстроились чемпионству "Зенита", так как хотели победить сами

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА расстроились победе петербургского "Зенита" в чемпионате России сезона-2018/19, так как сами хотели завоевать титул. Об этом журналистам заявил нападающий армейцев Такума Нисимура.

В воскресенье в матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" со счетом 2:2. Нисимура забил второй мяч армейцев, позволивший им сравнять счет. В субботу "Зенит" досрочно обеспечил себе чемпионство. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с командой из Санкт-Петербурга, которой после игры вручат чемпионский кубок.

"Расстроились из-за победы "Зенита", сами хотели выиграть чемпионат. В следующем матче постараемся обыграть их. Цели испортить им праздник у нас нет, просто хотим победить", - отметил Нисимура.

ЦСКА набрал 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.