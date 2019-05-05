Солдатова победила во всех дисциплинах на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике

ТАСС, 5 мая. Россиянка Александра Солдатова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на первом этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который завершился в испанской Гвадалахаре. Спортсменка показала результат 84,000 балла (22,300 - упражнение с обручем, 21,450 - с мячом, 21,550 - с булавами, 18,700 - с лентой).

Второе место в индивидуальном многоборье заняла россиянка Екатерина Селезнева (80,850), третье - итальянка Александра Аджиджикулезе (77,300).

В финалах с обручем Солдатова набрала 21,750 балла и стала первой. Второе место заняла представительница Украины Кристина Пограничная (21,050), бронза досталась Селезневой (20,950). В упражнениях с мячом Солдатова стала первой с результатом 21,550 балла, второе место заняла представительница Украины Ева Мелещук (19,350), бронза досталась Аджиджикулезе (19,200). Селезнева в финалах с мячом допустила ошибку и стала шестой (17,800).

В финалах с булавами Солдатова набрала 21,000 балла, вновь завоевав золото. Второй стала Аджиджикулезе (20,500), третьей - Селезнева (20,200). В упражнениях с лентой Солдатова победила с результатом 18,950 балла, второй стала Селезнева (18,200), третьей - Аджиджикулезе (18,150).

20-летняя Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, также в ее активе три серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. В активе 23-летней Селезневой пять медалей Универсиады-2017.

Россиянки в групповых упражнениях завоевали золото, серебро и бронзу

Сборная России заняла первое место в групповых упражнениях с пятью мячами. Команду представляли Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Диана Менжинская и Анжелика Стубайло, спортсменки набрали 25,850 балла. Второе место заняла сборная Италии (25,000), третьей стала команда Болгарии (22,950).

В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав команда России стала второй, набрав 25,200 балла. Первыми стали гимнастки из Болгарии (25,300), третье место заняла сборная Италии (24,950).

В многоборье Кубка вызова сборная России стала третьей (46,950). Первое место заняла команда Италии (50,250), вторыми стали гимнастки из Болгарии (49,100).

Кубок вызова состоит из пяти этапов. Следующий этап пройдет с 16 по 18 августа в Минске. Заключительный этап Кубка вызова пройдет в португальском Портимао с 6 по 8 сентября.