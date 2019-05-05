Бийол: футболисты ЦСКА хотят победой испортить "Зениту" чемпионский праздник

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России против "Зенита", который состоится 12 мая в Санкт-Петербурге, хотят испортить сопернику праздник - в день игры с армейцами сине-бело-голубые получат кубок. Об этом журналистам после игры против "Динамо" (2:2) сказал полузащитник красно-синих Яка Бийол.

"ЦСКА, конечно же, не досчитался двух очков, - сказал он. - Мы потеряли важные очки в борьбе за Лигу чемпионов, поэтому расстроены. У нас все еще есть шансы пробиться туда - у "Краснодара" сегодня важный матч (конкурент армейцев за путевку в Лигу чемпионов на выезде сыграет против "Ростова" - прим. ТАСС), а мы должны выиграть три матча из трех, а там видно будет".

"Конечно", - ответил Бийол на вопрос о том, хочет ли ЦСКА испортить праздник "Зениту", который в день игры с армейцами получит кубок за победу в чемпионате России.

Словенский хавбек полагает, что "Зенит" настроится на игру с ЦСКА по максимуму. "Но и мы должны настроиться на 100 процентов и победить", - добавил он.