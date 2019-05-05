Диспансеризация после окончания сезона не выявила отклонений у лыжника Большунова

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр лыжник Александр Большунов успешно прошел диспансеризацию после завершения сезона, никаких отклонений в его здоровье выявлено не было. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

По итогам прошедшего сезона Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо. Большунов стал первым российским лыжником с сезона-2012/13, которому удалось попасть в тройку лучших по итогам сезона Кубка мира, последний раз подобного достижения добивался Александр Легков, занявший тогда третье место. На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который прошел в марте в австрийском Зефельде, Большунов завоевал четыре серебряные награды. 22-летний спортсмен является бронзовым и трехкратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане.

"После завершения сезона спортсмены прошли диспансеризацию, у Большунова никаких отклонений не нашли. Я считаю, что он в полном порядке", - отметил Бородавко.

"У Андрея Собакарева была травма, в конце марта он прошел обследование у разных специалистов, ему назначили лечение. Сейчас он приступил к тренировкам, нога не беспокоит. Пока Андрей занимается по индивидуальной программе, которую ему составили лечащие врачи, восстанавливается. С 20 мая уже будет заниматься в общей группе", - добавил специалист.

Бородавко рассказал, что первый тренировочный сбор его группы пройдет в Крыму. Помимо Большунова и Собакарева, в группу тренера входят Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева и Мария Истомина.

"Первый сбор у нас начнется 20 мая в поселке Морское в Крыму, недалеко от Судака. На нем будет много аэробной, силовой и велосипедной работы, - сообщил Бородавко. - Цели и задачи на будущий год со спортсменами пока не обсуждали, пусть сейчас отдохнут после тяжелого сезона, переосмыслят его. Встретимся на первом сборе, там будет достаточно времени пообщаться на эту тему".