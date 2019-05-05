Корстин: серия "Локомотива" и "Зенита" в Единой лиге ВТБ может растянуться на пять игр

ХИМКИ /Московская область/, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пять матчей может понадобиться для выявления победителя в четвертьфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ между "Локомотивом-Кубанью" и "Зенитом", краснодарцы способны вернуть преимущество своей площадки. Такое мнение после матча "Химки" - "Астана" генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказала ТАСС.

В субботу "Зенит" в гостях обыграл "Локомотив-Кубань" (78:69) и повел в серии до трех побед - 1-0.

"В целом первые матчи четвертьфинальных серий прошли без сенсаций. Команды, которые регулярный сезон закончили выше, одержали победы. Сюрприз был лишь в матче "Локо" - "Зенит", ведь мало кто ожидал увидеть победу питерцев на выезде, - сказала Корстин. - Тем не менее, считаю, "Локо" найдет рычаги, чтобы вернуть преимущество своей площадки. И результат этой пары решится не в трех, а, скорее всего, в пяти матчах".

В воскресенье подмосковные "Химки" победили в первом матче четвертьфинальной серии "Астану" (82:59). По мнению Корстин, результат закономерен. "Матч между "Химками" и "Астаной" получился результативным и должен был понравиться зрителям. Первая половина была более интригующей, во второй стало заметно, что у гостей не хватает ресурсов, и химчане довели матч до победы", - отметила Корстин.