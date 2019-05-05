"Монако" проиграл "Сент-Этьену" в чемпионате Франции. Головин получил желтую карточку

ТАСС, 5 мая. "Монако" проиграл "Сент-Этьену" со счетом 2:3 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Реми Кабелля (71-я минута) и Арно Норден (80), у проигравших отличились Желсон Мартинш (18) и Винисиус (90+2), еще один мяч полузащитник "Монако" Фоде Балло Туре отправил в собственные ворота (59).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями и получив на 40-й минуте желтую карточку.

В турнирной таблице "Монако" занимает 17-е место, набрав 33 очка. За три тура до конца чемпионата "Монако" опережает на три очка идущий 18-м "Кан" и на пять очков - занимающий 19-е место "Дижон". 19-я и 20-я команды по итогам чемпионата напрямую вылетят во второй по силе дивизион, команда, которая займет 18-е место, будет играть в плей-офф за право сыграть в следующем сезоне в Лиге 1 с третьей, четвертой и пятой командами Лиги 2.

"Сент-Этьен" с 62 очками идет третьим, опережая идущий четвертым "Лион" по дополнительным показателям и отставая от занимающего вторую позицию "Лилля" на шесть очков. Первые две команды в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, третья - в квалификации турнира, четвертая - на групповом этапе Лиги Европы.

В следующем туре "Монако" 11 мая в гостях сыграет с "Нимом", "Сент-Этьен" 10 мая примет "Монпелье".