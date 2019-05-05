Воробьев: сборная России отправит заявку с составом на ЧМ в день старта турнира

БРНО /Чехия/, 5 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею подаст заявку с составом на чемпионат мира не раньше начала турнира. Об этом журналистам после матча с командой Чехии рассказал главный тренер россиян Илья Воробьев.

Чемпионат мира в Словакии стартует 10 мая, россияне первый матч проведут в этот день с норвежцами.

"По поводу окончательного состава мы сейчас будем думать, у нас есть идеи и задумки. Заявка будет подана 10 мая, смысла раньше этого делать нет", - сказал Воробьев.

В воскресенье сборная России обыграла чехов в заключительном матче Еврохоккейтура со счетом 4:1. Это был последний матч российской команды перед чемпионатом мира.