Быков: Евротур дал возможность россиянам из НХЛ привыкнуть к европейскому хоккею перед ЧМ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Евротур позволил российским игрокам, выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), вновь почувствовать себя своими на европейской площадке перед чемпионатом мира. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

В воскресенье сборная России со счетом 4:1 победила команду Чехии в заключительном матче Чешских игр, последнего этапа Евротура. В первых двух играх россияне уступили шведам (4:6) и финнам (1:3).

"Евротур - это возможность для наших ребят снова почувствовать себя родными в европейском хоккее, на европейской площадке. Не нужно акцентировать внимание на неудачах, нужно подарить хоккеистам веру, что сборная и страна их ждет, - сказал Быков. - В свое время для нас было важно, чтобы игроков, приехавших из НХЛ, не хаяли после неудачных результатов сборной, а они в то же время получали возможность себя реализовать и были горды представлять нашу родину. Ребята едут на чемпионат мира, чтобы поблагодарить болельщиков и тренеров за то, кем они стали, и показать свой лучший хоккей".

В матче против сборной Чехии голами отметились игроки "Вашингтона" Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, а также нападающий ЦСКА Кирилл Капризов. Александр Овечкин, также представляющий "Вашингтон", отдал три голевые передачи. Всего на данный момент сборную представляет 14 игроков НХЛ.

"Я очень рад за ребят, которые приезжают помочь нашей сборной. На чемпионате мира они за собой поведут команду, у нас в целом очень классная, интересная и креативная сборная, а эти хоккеисты - художники первого плана. На чемпионате мира будет нечто невообразимо интересное, так как это большая редкость, когда на турнир такого уровня приезжает сразу такое большое количество мастеров. Чемпионат мира будет настоящим праздником и шоу для всего мира, а мы сможем увидеть пропаганду красивого хоккея", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет 10-26 мая в Словакии.