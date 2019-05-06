Сборная России по хоккею прилетела в Москву из Брно

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России прилетели в Москву из чешского Брно, где в воскресенье завершился заключительный этап Евротура. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Сборная России по хоккею победила в последнем матче перед ЧМ

Евротур не главное. Сборная России по хоккею победила в последнем матче перед ЧМ

Ранее пресс-служба сообщила, что вылет команды был задержан на час. Сборная прилетела в столичный аэропорт Шереметьево.

Сборная России на турнире заняла третье место, но стала победителем общего зачета Евротура. Победу на Чешских хоккейных играх одержала команда Швеции.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.