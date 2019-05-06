Суд обязал ФК "Тосно", признанный банкротом, выплатить налоговой более 60 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который рассматривает дело о банкротстве обладателя Кубка России по футболу "Тосно" из Ленинградской области, обязал команду выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы. Об этом говорится в резулятивной части определения суда.

В документе отмечается, что общая сумма сложилась из текущих долгов, а также штрафов и пеней. "Признать обоснованным и подлежащим включению во вторую очередь реестра требований кредиторов автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Тосно" требование Федеральной налоговой службы в лице УФНС России по Ленинградской области в размере 41 111 396 руб. 96 коп. задолженности по НДФЛ и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование", - говорится в определении.

В документе также отмечается, что еще 7,9 млн рублей, около 6,5 млн рублей пеней и порядка 5,3 млн рублей штрафа суд поставил в третью очередь выплат кредиторам "Тосно".

Кроме того, суд также опубликовал резулятивную часть определения по иску компании "Интерсервис" к "Тосно". В нем суд обязал клуб выплатить компании долг в сумме 3,5 млн рублей и 340 тыс. рублей неустойки.

"Тосно" в мае 2018 года выиграл Кубок России, обыграв в финале курский "Авангард" (2:1). После этого владеющая клубом компания "Форт групп" сообщила о прекращении существования "Тосно" из-за финансовых проблем. В декабре 2018 года арбитражный суд признал "Тосно" банкротом. С клубом судятся несколько кредиторов и бывшие игроки.