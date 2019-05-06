Пять игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на чемпионат мира

ТАСС, 6 мая. Пять игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), включены в состав сборной Чехии на чемпионат мира, который пройдет в Словакии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Чешского хоккейного союза.

За чешскую команду на мировом первенстве сыграют вратарь Якуб Коварж ("Автомобилист"), защитник Ян Коларж ("Амур"), нападающие Робин Ганзл ("Спартак"), Михал Ржепик ("Витязь") и Томаш Загорна ("Амур"). Также в состав вошли 10 игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Полностью состав сборной Чехии выглядит следующим образом:

вратари - Патрик Бартошак ("Витковице"), Шимон Грубец ("Тршинец"), Якуб Коварж;

защитники - Радко Гудас ("Филадельфия", НХЛ), Филип Гронек ("Детройт", НХЛ), Коларж, Михал Моравчик ("Пльзень"), Давид Мусил ("Тршинец"), Ян Рутта ("Тампа", НХЛ), Давид Скленичка ("Лаваль Рокет", АХЛ), Петр Заморски ("Маунтфилд");

нападающие - Ржепик, Ганзл, Томаш Загорна, Михал Фролик ("Калгари", НХЛ), Филип Хытил ("Рейнджерс", НХЛ), Дмитрий Яшкин, Якуб Врана (оба - "Вашингтон", НХЛ), Якуб Ворачек ("Филадельфия", НХЛ), Доминик Кубалик ("Амбри-Пиотта", Швейцария), Ян Коварж ("Пльзень"), Ондржей Палат ("Тампа", НХЛ), Доминик Симон ("Питтсбург", НХЛ), Давид Томашек ("Ювяскюля", Финляндия), Гинек Зогорна ("Лахти", Финляндия).

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная Чехии на групповом этапе сыграет с командами Швеции (10 мая), Норвегии (11 мая), России (13 мая), Латвии (16 мая), Италии (17 мая), Австрии (19 мая) и Швейцарии (21 мая).